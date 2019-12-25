Adana sele teslim oldu (9) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sele teslim oldu (9) - Son Dakika

Adana sele teslim oldu (9)

6 saat önce

BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKESeyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi.

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BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKE

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi. İhracatta narenciye ürünlerine dikkat çeken İncefikir, "Ürünlerin raf ömrünün az olmaması adına bu yağmurların önümüzdeki günlerde durması ve hasat yapılması gerekmekte. Yoksa kabuk kırılmaları, kabarmalar, çok uzun vadede yola dayanıklı olmayan şekle girebilir. Dalındaki ürünler için yağmurun böyle bir handikabı var. Ayrıca ağaçların arasındaki sular eğer uzun kalırsa köklere de zarar verebilir. Temennimiz, yağmurun durması daha sonra drenajlar aracılığıyla suyun tahliye edilmesi. Ancak şu anda drenajlar bile taşmış durumda" diye konuştu.

Çukurova'da yaygın olarak ekilen; ancak sular altında kalan buğdayla ilgili ise İncefikir, "Eğer bu sular uzun süre tarlada kalırsa üründe sararmalar olur. Sararmalar da artarsa bölge bölge ölümler yaşanır. Çeşitli gübrelerle hasar gören yerler tekrar canlandırılabilir. Biz aslında buğday için yağmur istiyoruz ama aşırı derecede yağması sıkıntılara neden olabiliyor" dedi.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İncefikir, zarar tespitinin net olarak yapılabilmesi için suların çekilmesini beklediklerini söyledi.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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