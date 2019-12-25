Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı - Son Dakika

Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı

6 saat önce

Adana sele teslim oldu (8)ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.

Adana sele teslim oldu (8)

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi dedi.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI

Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası kent sular altında kaldı
Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın

Son Dakika Haberleri
20:50 Malatya'da asayiş - Son Dakika
20:48 "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi açıldı - Son Dakika
20:46 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi - Son Dakika
20:46 Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:44 Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]