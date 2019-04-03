Adana Semalarında Leyleklerden Görsel Şölen
2 saat önce
Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
Adana
'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. İlkbahar aylarında güneyden Türkiye
'ye doğru göç eden leylekler, Adana'ya baharı müjdeledi. Gökyüzünde toplu bir şekilde uçan leylekler adeta dans ederek, görsel bir şölen sundu. Leylekler, görenleri kendilerini hayran bıraktı. Gökyüzünde göç ederken kartpostallık görüntüler oluşturan leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarının kameralarıyla leylekleri görüntüledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
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