Adana Semalarında Leyleklerden Görsel Şölen
1 saat önce
Adana semalarında leyleklerden görsel şölenADANA - Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
Adana
semalarında leyleklerden görsel şölen
ADANA - Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
İlkbahar aylarında güneyden Türkiye
'ye doğru göç eden leylekler, Adana'ya baharı müjdeledi. Gökyüzünde toplu bir şekilde uçan leylekler adeta dans ederek, görsel bir şölen sundu. Leylekler, görenleri kendilerini hayran bıraktı.
Gökyüzünde göç ederken kartpostallık görüntüler oluşturan leylekleri gören vatandaşlar de, cep telefonlarının kameralarıyla leylekleri görüntüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
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