Son Dakika Haberleri: Adana Semalarında Leyleklerden Görsel Şölen

Adana Semalarında Leyleklerden Görsel Şölen

1 saat önce

Adana semalarında leyleklerden görsel şölenADANA - Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Adana semalarında leyleklerden görsel şölen

ADANA - Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
İlkbahar aylarında güneyden Türkiye'ye doğru göç eden leylekler, Adana'ya baharı müjdeledi. Gökyüzünde toplu bir şekilde uçan leylekler adeta dans ederek, görsel bir şölen sundu. Leylekler, görenleri kendilerini hayran bıraktı.
Gökyüzünde göç ederken kartpostallık görüntüler oluşturan leylekleri gören vatandaşlar de, cep telefonlarının kameralarıyla leylekleri görüntüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Semalarında Leyleklerden Görsel Şölen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]