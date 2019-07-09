Son Dakika Haberleri: Adana Sera OSB’de Sera AŞ ile ortaklık arayışı
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Adana Sera OSB’de Sera AŞ ile ortaklık arayışı

1 saat önce

Adana'da kuruluş çalışmaları devam eden Sera OSB'nin Sera AŞ'ye sağlanan ek vergi indirimi ve yatırım teşviklerinden yararlanması için harekete geçildi.

Adana Sera OSB’de Sera AŞ ile ortaklık arayışı, System.String[]
Adana'da kuruluş çalışmaları devam eden Sera OSB'nin Sera AŞ'ye sağlanan ek vergi indirimi ve yatırım teşviklerinden yararlanması için harekete geçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 
Adana, OSB, Ekonomi
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