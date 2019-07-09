Adana Sera OSB’de Sera AŞ ile ortaklık arayışı
1 saat önce
Adana'da kuruluş çalışmaları devam eden Sera OSB'nin Sera AŞ'ye sağlanan ek vergi indirimi ve yatırım teşviklerinden yararlanması için harekete geçildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02
'da kuruluş çalışmaları devam eden Sera OSB
'nin Sera AŞ'ye sağlanan ek vergi indirimi ve yatırım teşviklerinden yararlanması için harekete geçildi.
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