ADANA Serinlemek için girdiği sulama kanalında cesedi bulundu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği sulama kanalında cesedi bulundu

ADANA'da dün gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Cumali Eskikanbur'un (40) cesedi, kanaldaki su kesilince bugün sabah bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Dün gece saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Cumali Eskikanbur, boğulma tehlikesi yaşadı. Eskikanbur'u arkadaşı kanaldan çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Eskikanbur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler kanalda yaptıkları çalışmada Eskikanbur'a ulaşamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti. Kanalın suyu kesilerek yeniden yapılan aramada, Eskikanbur'un cesedi bulundu. Eskikanbul'un cansız bedenini tabuta koyan erkek kardeşleri, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eskikanbur'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.