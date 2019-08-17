ADANA Serinlemek için kanala giren Suriyeli çocuk öldü
25 dakika önce
Serinlemek için kanala giren Suriyeli çocuk öldüAdana'da, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa (17) boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:51 Kaynak: DHA
Serinlemek için kanala giren Suriyeli çocuk öldü Adana
'da, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa (17) boğuldu.
Olay, öğlen saatlerinde, merkez Seyhan
ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydan geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Elsa bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine su altı polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polis ekipleri, Elsa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Şadi Elsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şadi Elsa'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı Alkol alıp gürültü yaptı, diye komşusunu öldürdü 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu