ADANA SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK KAYBOLDU
1 saat önce
ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer'i (12), arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:46 Kaynak: DHA
ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer'i (12), arama çalışmaları sürüyor. Olay, Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evinden ayrılarak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar Tamer'in son olarak Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) suylama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi. Bunun üzerine AFAD
ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı. Ağabey Fatih
Tamer, "Kardeşimin sulama kanalında boğulduğunu söylediler. Burada arıyoruz " dedi.
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