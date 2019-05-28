Son Dakika Haberleri: ADANA SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK KAYBOLDU
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ADANA SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK KAYBOLDU

1 saat önce

ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer'i (12), arama çalışmaları sürüyor.

ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer'i (12), arama çalışmaları sürüyor. Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evinden ayrılarak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar Tamer'in son olarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) suylama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı. Ağabey Fatih Tamer, "Kardeşimin sulama kanalında boğulduğunu söylediler. Burada arıyoruz " dedi.
ADANA SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK KAYBOLDU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:46 Kaynak: DHA
Yüreğir, Levent Mahallesi, Güncel
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