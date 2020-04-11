ADANA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

ADANA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
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TÜRKİYE geneli 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağının ardından Adana sessizliğe büründü.
TÜRKİYE geneli 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağının ardından Adana sessizliğe büründü.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağını duyanlar, gece yarısından önce fırın, market ve manavlara akın etti. Saatlerin 00.00 göstermesiyle birlikte sokaktaki yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar ve fırın çalışanları, gece yarısı itibariyle evlerine çekildi. Polis ve zabıta ekipleri araç megafonlarından, sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşları uyarırken, eczane ve fırınların yasak süresince hizmete devam edeceklerini anos etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:15 Kaynak: DHA
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