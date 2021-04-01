ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu - Son Dakika

ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu

01.04.2021 13:57

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savunduADANA'da Kemal A., kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi.

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu

ADANA'da Kemal A., kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Ceren ile boğazına bıçak dayanan arkadaşı Anıl H. de şikayetçi olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Kemal A. bugün Anıl H. ile birlikte çektiği videoyu paylaşarak, olayın kurgu olduğunu öne sürdü.

'Adana Mavi Bulvar'daki bir sitede oturan Kemal A., 'Ceren' isimli sevgilisi kendisini terk edince arkadaşı Anıl H.'yi 18 Mart'ta evine çağırdı. İddiaya göre Anıl H.'nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., 'Ceren gelir misin' dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren isimli genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Polis, eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl H.'nin de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl H. de Kemal A.'dan şikayetçi olmadı.

İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, "Herkese merhaba. Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. O kişiyle tamamen kurgu. O kişi arkadaşımın eski sevgilisi. Aralarında ne olay geçti bununla ilgili bilgim yok. O video emniyete gitti. İfade de verdim. Yani video gerçek değil. O kişiyle aramızda bir sorun yok. İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR KURGU OLDUĞUNA İNANMADI

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca Anıl H., Kemal A. ile birlikte evde buluşup, yeni bir görüntü daha paylaştı. Görüntülerde Anıl H., "Merhaba, bugün 1 Nisan saat 08.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını, tehdit altında olmadığımı anlatmak ve bunu da kanıtlamak için video çekeceğim diye söylemiştim. Tehdit altında değilim, zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. Bu 1 aylık mesele zaten, kapandı, bitti. İfadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok" dedi.

KURGU OLDUĞUNU SAVUNDU

Anıl H.'nin ardından konuşan Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik, oyun da bir şaka. Ne olduysa anlamadık ama gerçekten tüm Türkiye'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu
ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu
ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu
ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu

Türkiye, Polis, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu - Son Dakika


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