ADANA Seyhan Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

ADANA Seyhan Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı

Seyhan Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışıADANA'da Seyhan Belediyesi personelleri Kızılay Adana Şubesi'nde kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Seyhan Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı

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ADANA'da Seyhan Belediyesi personelleri Kızılay Adana Şubesi'nde kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Kök hücre ve kan bağışı konusunda çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne başvuru yapan Seyhan Belediyesi, hücre ve kan alma programına dahil oldu. Belediye personelinin bağış işlemine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı. Seyhan Belediyesi hizmet binası fuayesinde kurulan gezici merkezde, Kızılay ekibi, önce kan vermek isteyen çalışanların gerekli tetkiklerini yaptı, daha sonra uygun bulunan gönüllü vericiler doktor kontrolünden sonra kan ve kök hücre bağışladı.

KIZILAY HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA OLDU

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kızılay'ın yıllardır zor durumdaki vatandaşın her zaman yanında olan, dünyada önde gelen bir kuruluş olduğunu söyledi. Başkan Akay, 'Kızılay'ın çok farklı alanlarda hizmetleri var. Bunlardan en önemlileri arasında insana can veren kan toplama ve son yıllarda çok önemli hale gelen kök hücre bağışı toplama bulunuyor. Bu konuda Kızılay'a katkı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki Seyhanlılar olarak kök hücre ve kan bağışı konusunda yararlı katkılarımız olur' diye konuştu.

İYİLİKTE YARIŞA DEVAM

Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise, 'Seyhan Belediyesi'nin talebi doğrultusunda hastanede şifa bekleyen Adanalılar'a katkı sağlayacak kök hücre ve kan bağışı alıyoruz. İyilikte yarışa katılan Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Umuyorum buradan önemli bir sonuçla ayrılırız' dedi.

Konuşmanın ardından Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, katkılarından dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a teşekkür plaketi sundu.

Kızılay, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Seyhan Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
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