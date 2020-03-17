ADANA Seyhan'da kamusal hijyen seferberliği - Son Dakika
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ADANA Seyhan'da kamusal hijyen seferberliği

6 saat önce

Seyhan'da kamusal hijyen seferberliğiSEYHAN Belediyesi, koronavirüs için aldığı önlemleri sıklaştırdı.

Seyhan'da kamusal hijyen seferberliği

SEYHAN Belediyesi, koronavirüs için aldığı önlemleri sıklaştırdı. Ekipler, belediye hizmet binalarının yanı sıra halkın yoğun olarak kullandığı kalabalık alanlarda dezenfekte çalışmalarına yoğunluk verdi.

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah erken saatte gerçekleştirilen toplantıyla koronavirüs konusunda bilgilendirildi. Özel kıyafetli ekipler ibadethanelerde ve ihtiyaç duyulan kamu alanlarında, parklarda, halkın yoğun olarak kullandığı sokaklarda ilaçlı su, dumanlı ve sıvı dezenfektanlarla hijyen çalışması yaptı. Koronavirüs salgını riskine karşı parklarda kullanılan oyun alanları, çöp konteynırları, pazar yerleri, sokaklar, titiz bir çalışmayla dezenfekte edildi. Ozon destekli cihazlar, ısıtmalı tankerler, buhar basınçlı araçlar ile klasik temizlik ve ilaçlama araçlarının kullanıldığı temizlik ve hijyen çalışmalarının düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise temizlik ve hijyen konusunda aralıksız çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Akay, "Biz elimizden geldiğince üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Öncelik verdiğimiz hijyen çalışmaları çok sık şekilde devam edecek. Ancak halkımızdan da isteğimiz, kişisel hijyene dikkat etmeleridir. Halkımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini, el sıkışmamalarını, sık sık ellerini yıkamalarını ve ikili veya çoklu görüşmelerde kişisel mesafelerini korumalarını öneriyoruz. El birliğiyle dikkatli ve farkında olarak korona virüsün etkilerini geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ADANA Seyhan'da kamusal hijyen seferberliği

Koronavirüs, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
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