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Adana seyhan kreşlerinde cumhuriyet coşkusu

37 dakika önce

Seyhan kreşlerinde Cumhuriyet coşkusuSeyhan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla belediyeye bağlı kreşlerde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Seyhan kreşlerinde Cumhuriyet coşkusu

Seyhan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla belediyeye bağlı kreşlerde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Tellidere, Gürselpaşa ve Yeşil Yurt Kreşlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, çocukların coşkusu görülmeye değerdi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katıldığı kutlamalarda, çocuklar birbirinden renkli gösterilerini sergiledi. Velilerin de katıldığı etkinlikte Başkan Akay, çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.

En çok önemsediği konulardan birinin kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Başkan Akay, Kreşlerimizle kadına bu konuda hareket etme imkanı sunarken, emanet aldığımız çocukları da geleceğe hazırlıyoruz. Çok iyi bir bina yapabilirsiniz ama asıl meziyet içinde Atatürk sevgisi olan ve nitelikli çocuklar yetiştirmektir. Kreş öğretmenlerimiz bunu çok iyi başarmışlar. Bunun benim için değeri çok büyüktür. Kreş yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum dedi.

Çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını seslendiren Başkan Akay kreşlerdeki tüm çocuklar ve velilerle de fotoğraf çektirdi.

Adana seyhan kreşlerinde cumhuriyet coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
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