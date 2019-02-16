Son Dakika Haberleri: Adana Seyhan Nehri'nde, Suya Atladığı Öne Sürülen Kız Aranıyor

Adana Seyhan Nehri'nde, Suya Atladığı Öne Sürülen Kız Aranıyor

1 saat önce

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)Adana'da, okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atlayan lise öğrencisinin Z. K. (16) olduğu belirlendi.

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)

Adana'da, okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atlayan lise öğrencisinin Z. K. (16) olduğu belirlendi. Olay yerinde toplanan K.'nin okul arkadaşları sinir krizi geçirdi

Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Z. K. (16) bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI NEHİR YATAĞINA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Seyhan Nehri'ne atlayan liseli öğrencisinin Z. K. (16) olduğu belirlenirken cesedini bulmak için görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı. Nehirde suların çekilmesinin ardından AFAD ve sualtı ekiplerdi, nehir yatağına girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada olay yerine gelen öğrencinin yakınları da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katıldı. Bir süre sonra genç kızın ceseti bulundu. Olay yerinde toplanan okul arkadaşları ise, ceset bulununca nehir yatağına sinir krizi geçirdi. Bazı öğrenciler ise baygınlık geçirdi. Polis vatandaşların suya girmemesi için uyarılarda bulunda ancak Z. K.'nin yakınları bu uyarıları dikkata almayarak suya girmeye devam etti. Bunun üzerine polis, oluşan yoğun kalabalığa müdahale etmek için çevik kuvvet ekiplerinden yardım istedi. Aile problemlerinden dolayı intihar ettiği iddia edilen genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

Adana, Seyhan, 3. Sayfa
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