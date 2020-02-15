Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

11 dakika önce

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulunduADANA'da Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi civarındaki eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarının üst tarafındaki köprüden geçen vatandaşlar kapakların aşağı tarafında su yüzeyine çıkmış bir erkek cesedi gördü ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baraj kapaklarının bulunduğu bölgedeki erkek cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen orta yaştaki erkek cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi 3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:16:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]