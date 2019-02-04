Adana Seyir Halinde Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halinde motor bölümü alev alan bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halinde motor bölümü alev alan bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay, Adana-Karaisalı yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücü Necati Hankaş yönetimindeki 01 EA 313 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Elektrik aksamından oluşan şase yüzünden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede tüm otomobili kapladı. Sürücü son anda otomobilini sağa çekip içinden çıkarken, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobili söndürdü. Ancak büyük zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

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