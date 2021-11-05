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Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti - Son Dakika

Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti

05.11.2021 09:53
Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti

Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı "Sanal Devriye" ekibi uluslararası şirketlerin e-mail hesaplarını kullanarak milyonlarca dolar ve euro dolandırdığı öğrenilen 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 2'si...

Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı "Sanal Devriye" ekibi uluslararası şirketlerin e-mail hesaplarını kullanarak milyonlarca dolar ve euro dolandırdığı öğrenilen 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 2'si ise Türk uyruklu 6 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakaladı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı "Sanal Devriye" ekibi uluslararası şirketlerin e-mail hesaplarını kullanarak milyonlarca dolar ve euro dolandırdığı öğrenilen 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 2'si ise Türk uyruklu 6 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki bir şirketten hizmet masraflarının ödenmesi istenen bir e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı 10 bin Doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği yönünde bir e-posta daha alan şirket yetkilileri, dolandırıldığını anladı. Söz konusu şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı yaptığı çalışmada IBAN'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olduğunu belirleyerek durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "Sanal Devriye" ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Şebekenin, ülkede yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe ile Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'dan oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerine girip bağlantı kurdukları şirketleri öğrenip daha sonrada e-postaları taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce Dolar ve Euro'luk vurgun yaptığını belirlendi.

Yapılan çalışmada Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu'yla temasa geçtiği ve ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin Euro'yu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi.

Şebekenin siyahi üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin Dolar ve 350 bin Euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polisin, Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Rümeysa Aslan'ın Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa ile mali uyruklu kadın Katimi Berthe'nin ise Joshua Moses Obaje ile sevgili olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü, dolar, Adana, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti - Son Dakika


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