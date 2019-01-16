Son Dakika Haberleri: Adana Sibiryası

Adana Sibiryası

23 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı, okullar tatil edildi.

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı, okullar tatil edildi.

Tufanbeyli ilçesinde dünden beri devam eden kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1.5 metre olurken, köylerde kar kalınlığı 2.5 metreye kadar çıkıyor. İlçe merkezinde bile aşırı kar yağışı nedeniyle bütün yollar kapandı. Yol kenarında park edilen araçlar kardan dolayı görünmez hale geldi. Vatandaşlar yol açma çalışması sırasında iş makinelerinin araçlara zarar vermemesi için araçların üzerindeki karları atarak onları açığa çıkarmaya çalıştı. Bütün yollar kapalı olduğu için kaymakamlık tarafından okullar da tatil edildi.

Hava sıcaklığının gündüz 1 derece gece ise eksi 9 derece olduğu görülürken, yarın gündüz eksi 4, gece ise eksi 15'e kadar düşeceği öğrenildi. Bu durum en çok çocuklara yaradı onlar aşırı kara rağmen sokağa çıkıp oynadı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15 Kaynak: İHA

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