ADANA Sıcaklığın 47 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik

Adana
'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden Seyhan
Nehri ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştıkları görüldü.
Aşırı sıcakların yaşandığı kentte, termometreler bugün öğle saatlerinde 47 dereceyi gösterdi. Gençler ve çocuklar Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait sulama kanallarına ve Seyhan Nehri'ne girerek serinlemeye çalıştı. Kıyıdaki korkulukların üzerine çıkan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden Seyhan Nehri'ne atlayıp yüzdü. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocuklar, yüzme bildikleri için korkmadıklarını dile getirdi. Çocuklar Kendimizi bildik bileli Seyhan Nehri'nde yüzüyoruz. Yüzmeyi de burada öğrendik dedi.
BİR GÜN ARAYLA 2 ÇOCUK BOĞULMUŞTU Yüreğir
ilçesindeki Gökçeli
Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren İsa Boğa (16), boğulmuştu. Bir gün sonra da Levent Mahallesi
'nde kanala giren Üzeyir Tamer'in (12), Ali Hocalı Mahallesi
'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali
kapaklarında cesedi bulunmuştu.