Adana Sıcaktan bunalan sürücü motosikletin önüne pervane taktı
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Sıcaktan bunalan sürücü motosikletin önüne pervane taktıAdana'da, trafikte motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, sıcak havalardan bunaldığı için motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Sıcaktan bunalan sürücü motosikletin önüne pervane taktı Adana
'da, trafikte motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, sıcak havalardan bunaldığı için motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı.
Kentte nemin de etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 47-48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayan Adanalı vatandaşlar, genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçerken motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücünün aracının direksiyon kısmına pervane takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı. Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, bir yandan da dönen pervanenin rüzgarından serinlemeye çalıştı.
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