Adana sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 tl ödemiş-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 tl ödemiş-arşiv - Son Dakika

Adana sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 tl ödemiş-arşiv

6 saat önce

Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 TL ödemişAdana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarının yerine hasarlı parça taktıktan sonra kaza yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.

Adana sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 tl ödemiş-arşiv, System.String[]

Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 TL ödemiş

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarının yerine hasarlı parça taktıktan sonra kaza yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförlerinin kurduğu 'WhatsApp' grubuna telefon numarasını eklettiği ortaya çıktı. Çete liderinin, işbirliği yaptığı şoförlerin, otobüslerine çarparak, kaza yaptırdığı, karşılığında da 1000 lira verdiği belirlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi 13 Aralık günü teknik ve fiziki takibe aldı. Çete lider ve adamları tek tek tespit etti. Ardından da Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını hasarlı parçalar ile değiştirdiği, daha sonra da kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarparak kaza yaptırdığı saptandı. Çetenin bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, 144 kaza ile 4 milyon 300 bin lira elde ettiği öğrenildi.

Oto tamircisi olan çete lideri Sedat T.'nin de 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği sahte kazalarda, 221 kişiyle işbirliği yaptığı saptandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Sedat T., yardımcıları Gökhan T. ve Tayfun Y., belediye otobüsü şoförleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 14'ü adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerden 21'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BELEDİYE ŞOFÖRLERİNE 1000 TL

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförleri Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis, Sedat T.'nin cep telefonu numarasının belediye şoförleri tarafından kurulan 'WhatsApp' grubunda ekli olduğunu ortaya çıkardı.

'Whatsapp' grubundan sürücülerin güzergahlarını ve kullandıkları otobüslerin plakalarını öğrenen Sedat T.'nin böylelikle kazaları kolaylıkla planladığı belirlendi. Çete liderinin kendileriyle işbirliği yapar şoförlere 1000 lira verdiği öğrenildi.

Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin izinli oldukları günlerde de çeteye ait otomobillerle kaza yaptıkları öğrenildi.

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Genç kadın, adına sahte hesap açan kişileri dedektif gibi iz sürerek buldu Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL

Son Dakika Haberleri
19:20 4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
19:20 Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı - Son Dakika
19:19 Servis otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
19:18 Maltepe'de Fatma Şengül'ü öldüren sanığa "Haksız Tahrik" indirimi - Son Dakika
19:18 Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş: İstem dışı oldu - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 tl ödemiş-arşiv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]