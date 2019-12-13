Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı - Son Dakika

Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı

6 saat önce

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltıADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı.

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Şüphelilerin, bu yöntemle 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Emniyette götürülen şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı

Sigorta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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