ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 6 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.T. adlı kadından 10 bin lira para alan Bülent U. uzun süre borcunu ödemedi. Bu duruma öfkelenen kadın olayı akrabası Ahmet U.'ya anlatıp yardım istedi. Bülent U. ile buluşan Ahmet U. kavga etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Yaşar S. kavga eden tarafları görünce, Niye kavga ediyorsunuz, ayıptır dedi. Ahmet U. ve Bülent U.'da tanımadıkları Yaşar S.'ye tokat atarak, Sen bu işe karışma dedi. Ahmet U.'nun silah çekmesi üzerine, Yaşar S.'de tabancasını çekti. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu, Ahmet U. yaralandı.Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ahmet U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yaşar S.'yi olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı.

Emniyete getirilen Yaşar S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı

Sahte parayla 17 kurbanlık hayvan alan 2 kişi tutuklandı

İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar!