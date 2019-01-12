Son Dakika Haberleri: Adana Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Adana Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran (25) ve Abdurrahman Karaaslan'ı (24) tabancayla vurarak yaraladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran (25) ve Abdurrahman Karaaslan'ı (24) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sohbet eden Faruk Bayram, Hüseyin Kurtaran ve Abdurrahman Karaaslan'ın yanına otomobil ile bir kişi yanaştı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, gençlere tabanca ile ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Bayram, Kurtaran ve Karaaslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa
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