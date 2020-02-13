Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1 - Son Dakika

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Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1
6 saat önce
ADANA Silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
ADANA Silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1
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