Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1 - Son Dakika

Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1

6 saat önce

ADANA Silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1.

ADANA Silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1

Adana silaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle karataş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı-1

Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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