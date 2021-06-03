ADANA SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YIKIM BAŞLADI - Son Dakika

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 2006'dan bu yana çözüm bekleyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin 1'inci etap yıkımına başlandı.

Kentin merkezindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde yapılması planlanan ve 2006 yılından bu yana devreye koyulamayan kentsel dönüşüm projesi için Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bir araya gelerek çalışmaları hızlandırdı. Proje kapsamında ilk olarak, 115 dekar alanda kentsel yenileme yapılması için TOKİ-Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi arasında ortak protokol imzalandı. Yüreğir Belediyesi, protokolün ardından bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığı'na devretti. Bugün projenin 1'inci yıkım etabı mahalleye gelen iş makineleri ile başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yıkım çalışmalarını beraber inceledi.

'İKİ BELEDİYENİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI GÜZEL BİR ÖRNEK'

Yıkım çalışmalarını inceledikten sonra proje hakkında konuşan Başkan Karalar, Sinanpaşa Mahallesi'nin Adana için özel bir yer olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin uzunu yıllar sürmemesi ve kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Karalar 'Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Önemli noktaya getirdik. TOKİ başkanının ricasıyla Yüreğir Belediyesi'ni de projeye dahil ettik. Proje, uzun yıllar sürmesin diye çaba gösteriyoruz. İki belediyenin birlikte çalışması güzel bir örnek' dedi.

'DAVALAR SONUÇLANDIKÇA YIKIM HIZLANACAK'

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise Sinanpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin yıllar için kangren halini almış bir konuya döndüğünü fakat atılan son adımlarla çözüme kavuşturulmasının herkese mutluluk verdiğini söyledi. TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek 1'inci yıkım etabını başlattıklarını vurgulayan Kocaispir, 'Bundan sonraki süreç için davalı olan bölgeler ile ilgili yasal takibi Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yakın zamanda davalar sonuçlandıkça yıkım işleri hızlanarak devam edecek. Kesin bir süre olmasa da umuyoruz ki yakın zamanda tamamlanacak' diye konuştu.