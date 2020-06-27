ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞ-EK - Son Dakika

Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)

Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.