ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞ-EK
Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre...
Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)
Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:06 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞ-EK - Son Dakika
Son Dakika 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:51 Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 09:57 Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:51 Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 05:01 Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti