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Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak - Son Dakika

Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak

10.06.2021 11:01
Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak, System.String[]

Yılmaz Güney'den Orhan Kemal'e, Muzaffer İzgü'den Abidin Dino'ya kadar Adanalı oyuncu, yönetmen ve yazarların anılarının yaşatıldığı Sinema Müzesi, yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefleniyor.

Yılmaz Güney'den Orhan Kemal'e, Muzaffer İzgü'den Abidin Dino'ya kadar Adanalı oyuncu, yönetmen ve yazarların anılarının yaşatıldığı Sinema Müzesi, yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefleniyor.

Tarihi Taş Köprü'nün karşısında bulunan, Adanalı bazı sanatçılara ait balmumu heykellerin yanı sıra kentte çekilmiş film afişleriyle setlerde kullanılan çeşitli eşyaların yer aldığı Adana Sinema Müzesi, 23 Eylül 2011'den bu yana kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Müzede, Türk sinemasına çok sayıda film kazandıran, oyunculuğunun yanı sıra filmlerinin birçoğunda senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da görev alan "Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney'e ait özel bir odanın yanı sıra fotoğrafçılık ve sinemayla ilgili tarihsel sürecin anlatıldığı odalar da bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü İlhan Taş, AA muhabirine, 2011'den bu yana hizmet veren müzede, Yeşilçam'a film kazandıran Adanalı oyuncu, yönetmen ve yazarlar ile Adana'da film çekme veya yönetme şansı yakalayan sanatçıların anılarının yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan müzede yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Taş, burada Çukurova'da çekilmiş filmlerin gösterileceği bir odayla ilgili hazırlıkları olduğunu kaydetti.

Taş, hazırlanacak bu yeni oda ile ziyaretçilerin nostaljik müzeyi gezerken bölgede çekilmiş filmleri de görebileceğini aktardı.

Müzenin teras katında da Adana'da önceki yıllarda fazla olan yazlık sinemanın mini bir örneğini de uygulayacaklarını dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"İçerideki teşhir, sergilemede de yenilikler yaparak daha çok ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Adana Sinema Müzesi içerisinde, özellikle Çukurova bölgesinde çekilmiş filmlerin döndüğü bir oda hazırlıyoruz. Ayrıca Sinema Müzesi'nin teras katında açık hava sinemasının mini bir örneğini uygulayacağız. Oraya bir perde ve yaklaşık 50 sandalye koyacağız. Özel grupları orada ağırlayıp 25-30 dakikalık kısa filmler göstereceğiz. Eskiden Adana'da gün batımından sonra insanlar özgür bir şekilde oturdukları yerde çekirdeklerini çitleyerek sinema izlerlerdi. Adana'da bu önemli bir kültür haline gelmişti. Hedefimiz o teras katta, oluşturacağımız yazlık sinema örneğini uygulamaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu yıl Altın Koza Film Festivali'ne yetiştirmek."

-"Hedefimiz 100 bin ziyaretçi"

Taş, müzeyi geçen yıl 30 bin 953 kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl mayıs ayına kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirlerine rağmen ziyaretçi sayılarının 5 bini bulduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi olduğunu aktaran Taş, "Sinema Müzesi Anadolu'da bir tek Adana'da var. İstanbul'da var ama o Avrupa tarafında, biz Anadolu'da ilk ve tek sinema müzesiyiz. Bu bizim için biraz da övünç kaynağı. Bu yıl müzede yabancı ziyaretçi henüz göremedik. Geçmiş yıllarda yaklaşık 30 bin ortalamayla ziyaretçi sayısını görüyorduk. 2019'da 45 binlere çıktı ama potansiyeli bu değil, biliyorum. Sinema Müzesi'nin aslında potansiyeli 100 binler, hedefimiz 100 bin ziyaretçi." diye konuştu.

Taş, Adana'da sinemanın tarihsel sürecinin yanı sıra kentte yetişen oyuncu, yönetmen ve yazarların anılarının yer aldığı müzeye herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Yılmaz Güney, Yönetmen, Sinema, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak - Son Dakika


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