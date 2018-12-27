Adana Sınıra Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce (TSK
) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye
sınırına gönderildi. Türkiye
'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana
'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: DHA
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