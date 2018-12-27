Son Dakika Haberleri: Adana Sınıra Askeri Sevkiyat

Adana Sınıra Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: DHA

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