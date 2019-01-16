Adana Soğuk Havada, Sırtındaki Odun Sobasıyla Dolaşıyor
1 saat önce
Adana Soğuk havada, sırtındaki odun sobasıyla dolaşıyorADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle sırtına bağladığı tenekeden yapılma minik odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor.
Adana
Soğuk havada, sırtındaki odun sobasıyla dolaşıyor
ADANA'daki Merkez
Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan
(55), havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle sırtına bağladığı tenekeden yapılma minik odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor. Üzerindeki sobayla dolaşan Aslan'ı gören bazı vatandaşlar hayretle izlerken, bazı vatandaşlar ise ısınmak için ellerini sobaya uzatıyor.
Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, bu kez haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da yağmur ve soğuk nedeniyle sırtına bağladığı sobayla dikkatleri üzerine çekiyor. Kansızlık nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, "Adana, Çukurova
yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi. Sırtında bağladığı sobaya odun parçaları, kağıt, naylon eline ne geçerse atıp yakan, bu şekilde otogarı dolaşan Aslan, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Aslan'ı gören bazı vatandaşlar kendisini hayretle izlerken, bazı vatandaşların ise ısınmak için ellerini sobaya uzatması dikkat çekti. Soyal medyada da sobalı fotoları paylaşılan Aslan'a 4 binin üzerinde beğeni geldiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:13 Kaynak: DHA
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