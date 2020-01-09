Adana sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi - Son Dakika

Adana sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi

6 saat önce

Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildiADANA'da, yağmurun ardından kontrol etmek istediği portakal bahçesine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden çiftçi Hatip Sayılgan(60), son yolculuğuna uğurlandı.

Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi

ADANA'da, yağmurun ardından kontrol etmek istediği portakal bahçesine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden çiftçi Hatip Sayılgan(60), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Hatip Sayılgan, kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından portakal bahçesini kontrol etmeye gitti. Evinden çıkıp, bahçeye giden Sayılgan geri dönmeyince yakınları telefonla aradı. Ancak telefonlara yanıt alamayınca traktörle bahçeye gittiler. Yeğen Mehmet Ali Baysal, köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru gitti. Ancak, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu, iki köpeğin de başında beklediğini gördü. Bu kez köpekler, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Baysal da av tüfeği ile köpeklere ateş ederek birini öldürdü, daha sonra da durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hatip Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri gebe olukları dönemde beslediği, doğan yavrulara da baktığı öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sayılgan'ın cenazesi Yalmanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hatip Sayılgan'ın yakını Servet Baysal, "Kendisinden haber alamayınca portakal bahçesine gittik. Yanımızda tüfek vardı, köpekler üzerimize saldırınca ateş etmek zorunda kaldık. Ardından Hatip'i köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş olarak bulduk. Belediye ekiplerinden bu konuya el atmalarını istiyoruz. Başıboş köpeklerin bir an önce toplanması gerek" dedi.

Adana sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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