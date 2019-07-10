ADANA Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
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ADANA Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Serkan Koca(36), bıçaklanarak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
ADANA Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerle kavga
eden Serkan
Koca(36), bıçaklanarak öldürüldü. Olay, gece yarısı merkez Seyhan
ilçesi Fatih Mahallesi
73061 Sokak'ta meydana geldi. Gece sokakta yürüyen Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların kavgayı fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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