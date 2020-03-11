ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı

7 saat önce

Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandıADANA'da, Hasan Erdemci'yi (45) sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı Tahsin A. (49) yakalandı.

Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı

ADANA'da, Hasan Erdemci'yi (45) sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı Tahsin A. (49) yakalandı.

Olay, 6 Mart'ta Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, işe giden Hasan Erdemci sokak ortasında başından silahla vuruldu. 112 ekiplerinde hastaneye kaldırılan Erdemci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, mahallede araştırma başlattı. Katil zanlısı Tahsin A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda S.D. (40) isminde bir kadını sevdiğini, Erdemci'nin de bu kadınla ilişkisi olduğunu iddia ederek, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Emniyette sorgusu tamamlanan Tahsin A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

Son Dakika Haberleri
18:28 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
18:27 FETÖ DAVASINDA YARGILANAN DOÇ. DR. OĞUZTÜRK'E 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
18:27 FETÖ davasında yargılanan Doç. Dr. Oğuztürk'e 1 yıl 8 ay hapis cezası
18:26 Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
18:26 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]