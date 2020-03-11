ADANA Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Sokak ortasında cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı

ADANA'da, Hasan Erdemci'yi (45) sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı Tahsin A. (49) yakalandı.

Olay, 6 Mart'ta Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, işe giden Hasan Erdemci sokak ortasında başından silahla vuruldu. 112 ekiplerinde hastaneye kaldırılan Erdemci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, mahallede araştırma başlattı. Katil zanlısı Tahsin A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda S.D. (40) isminde bir kadını sevdiğini, Erdemci'nin de bu kadınla ilişkisi olduğunu iddia ederek, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Emniyette sorgusu tamamlanan Tahsin A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.