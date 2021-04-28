Adana sokakta çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Adana sokakta çalışmalar tamamlandı

28.04.2021 08:37
Adana sokakta çalışmalar tamamlandı, System.String[]

Samandağ Belediyesi ilçe genelindeki caddeleri ve sokakları yenilemeye devam ediyor.

Cadde ve sokaklar üzerinde yolu işgal eden yapıların kaldırılması, yol genişletme çalışmaları ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak beton asfalt dökümü gerçekleştiren Samandağ Belediyesi Cemal Gürsel mahallesinde bulunan Adana Sokağı baştan yarattı.

Mızraklı-Vakıflı yolunu birleştiren ve yolu birbirine bağlaması açısından kritik bir öneme sahip olan Adana Sokak' ta aylarca süren çalışmalar neticesinde yolu işgal eden alanların ortadan kaldırılması buna bağlı olarak yol genişletme, alt yapı, sınır tespiti sonrası yolun sağında ve solunda taş duvar örme, yolun stabilize ve tesviye çalışmalarını tamamlayan Samandağ Belediyesi daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Adana sokakta çalışmalar tamamlandı

Samandağ, Hatay, İşgal, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Adana sokakta çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


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