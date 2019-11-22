Son Dakika Haberleri: Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı
Son Dakika Güncel Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı - Son Dakika

Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı

6 saat önce

Soner Çetin, çocuklarla boyama yaptıAdana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali'nde çocuklarla sohbet edip, birlikte boyama yaptı.

Soner Çetin, çocuklarla boyama yaptı

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali'nde çocuklarla sohbet edip, birlikte boyama yaptı.

Çukurova Belediyesi, Kent Konseyi ve Çocuk Hakları Komitesi'ne üye sivil toplum örgütlerinin birlikte düzenlediği 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Festivale katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları ve okulların Çukurova Belediyesi bahçesine kurduğu stantlar, Başkan Soner Çetin tarafından ziyaret edildi. Başkan Çetin, ziyaretinde çocuklarla sohbet ederek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. Komutları kaydeden ve sonrasında yerine getiren 'Maccedo' adlı robot büyük ilgi gördü. Başkan Soner Çetin görevlilerden robot hakkında bilgi aldıktan sonra bir süre Maccedo'nun dansını izledi. Ardından çocuklarla birlikte boyama yapan Başkan Soner Çetin ziyaretin sonunda festivale katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı
50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]