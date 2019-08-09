Son Dakika Haberleri: ADANA Soner Çetin personeliyle bayramlaştı
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ADANA Soner Çetin personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

Soner Çetin personeliyle bayramlaştıADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı.

Soner Çetin personeliyle bayramlaştı
ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı.
Bayramların kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılması için fırsat olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, 'Eğer kırgın olduklarınız, darıldıklarınız varsa bayram hatırına bunları unutun ve yeni bir sayfa açın' dedi. Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, 'Herkesi memnun etmek zordur ama bizim işimiz bu. İnsanlara en iyi hizmeti vermek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizlerin görevidir. Ayrıca herkese eşit ve adaletli hizmet vermeliyiz. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum ama seçim 31 Mart'ta bitti. Artık herkesin belediye başkanıyım, herkese hizmet götürmek zorundayım' dedi. İşçilerin durumunu daha da iyileştireceklerini belirten Başkan Soner Çetin, 'Sizler benim için çok önemlisiniz. Sahada çalışan işçilerimiz için ne yapsak azdır' dedi. Konuşmanın ardından Başkan Soner Çetin, işçilerle bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.
Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
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