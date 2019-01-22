Son Dakika Haberleri: Adana Sözlü Başkanlığımın En Başarısız Hikayesi, Esnafın Kaldırım İşgali Noktasındaki...

Adana Sözlü Başkanlığımın En Başarısız Hikayesi, Esnafın Kaldırım İşgali Noktasındaki...

48 dakika önce

Sözlü Başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki çaresizliğimizdirAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehirlilik kültürünü kolektif manada sindirmek için daha zamana ihtiyaç olduğundan örnekler vererek, '4 defa seçim kazandım.

Adana Sözlü Başkanlığımın En Başarısız Hikayesi, Esnafın Kaldırım İşgali Noktasındaki..., System.String[]
Sözlü Başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki çaresizliğimizdir

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehirlilik kültürünü kolektif manada sindirmek için daha zamana ihtiyaç olduğundan örnekler vererek, '4 defa seçim kazandım. Belediye başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki bizim çaresizliğimizdirö dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında zabıta personeline 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tüketici haklarının hep yanında olduklarını belirterek, Türkiye'deki herkesin bu konuda üzerine düşeni kolektif bir şuurla, yasal çerçevede yapması gerektiğini belirtti.

Ceyhan'daki Belediye Başkanlığı dönemleriyle birlikte 4 defa seçim kazandığını belirten Başkan Sözlü, şunları söyledi 'Belediye başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki bizim çaresizliğimizdir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerini gezdim, piyasadaki ürünler hep kayıt altında. Soğuk bir Avrupa ülkesi, bizim gibi Akdeniz'in sarı sıcağındaki Adana'dan daha fazla dondurma tüketiyor. Kişi başı tüketim 15 Euro'ları geçmişler. Biz yakınına yaklaşamazken bizim satıcılar dondurma dolaplarını gözümüzün içine sokmazsa, kaldırımda önümüze getirmezse kendisini tatmin olmuş saymıyorlar. Gittiğinizde de 'İşler bozuk, bayram geldi, okullar açılsın, satışı engellemeyin' demeleriyle hep karşılaşıyoruz. Bu da herhalde bizim Cumhuriyet dönemiyle köyden şehre hızlı gelişimiz, şehirlilik kültürünü kolektif manada sindirmek için daha zamana ihtiyaç olduğumuzun göstergesi.ö

Daha sonra, çeşitli şehirlerdeki belediyelerin başarılı uygulamalar hakkında kentteki görevli zabıtalara sunumlar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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