Son Dakika Haberleri: Adana Su Sızdıran Evde Yaşayan Çift Yardım Bekliyor

Adana Su Sızdıran Evde Yaşayan Çift Yardım Bekliyor

23 dakika önce

Adana'da şizofren ve lenf kanseri eşi Taner (39) ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla derme-çatma bir evde yaşayan Ülkiye Toyguş (45), yağmur yağdığı zaman evlerine su sızdığı için zor anlar yaşadıklarını belirterek yardım istedi.

Adana'da şizofren ve lenf kanseri eşi Taner (39) ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla derme-çatma bir evde yaşayan Ülkiye Toyguş (45), yağmur yağdığı zaman evlerine su sızdığı için zor anlar yaşadıklarını belirterek yardım istedi.

Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 65107 Sokak'ta bir evde yaşayan Toyguş ailesi, yağmur yağdığı zaman evlerine su sızdığını ve bu sızıntıları onaramadıklarını bildirdi. Şizofren eşi Taner'in 5 yıldır lenf kanseri hastası olduğu için çalışamadığını dile getiren Ülkiye Toyguş, kayınbabasının üzerine kayıtlı olan derme çatma evde yaşamanın oldukça zor olduğunu kaydetti.

ÇOCUKLARIMIZ MAHRUM KALIYOR

Evlerini geçindirebilmek için bayat ekmekleri hayvan sahiplerine sattığını ve oya ördüğünü anlatan Ülkiye Toyguş, ağlayarak şunları söyledi

Engelli eşimin 3 aydan 3 aya aldığı 500 TL ile geçinemiyoruz. Hükümetten ev konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Yağmur yağınca rögarlar tıkanıyor, her yeri su basıyor. Çocuklarım, 'Anne biz niye böyle geziyoruz, niye odamız yok' diye ağlıyor. Her gördüklerini istiyorlar, alamıyorum. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum ama olmuyor, çocuklarımız çok mahrum kalıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:49 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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