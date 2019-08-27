Son Dakika Haberleri: Adana su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi
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Adana su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildiAdana'da polis, traktör arkasına bağlanan su tankeri içine gizlenmiş 467 kilo esrar ele geçirdi.

Adana su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da polis, traktör arkasına bağlanan su tankeri içine gizlenmiş 467 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada, traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını iddia etti.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
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