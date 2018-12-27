Son Dakika Haberleri: Adana Su Taşkınında Oltayla Balık Tutmaya Çalıştı

Adana Su Taşkınında Oltayla Balık Tutmaya Çalıştı

1 saat önce

Adana'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı.

Adana Su Taşkınında Oltayla Balık Tutmaya Çalıştı, System.String[]
Adana'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde dün kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da su taşkınları oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise bölgedeki bir vatandaş sokağa çıkıp su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştı. Oltasını sağa ve sola fırlatan adamı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:03:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Su Taşkınında Oltayla Balık Tutmaya Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]