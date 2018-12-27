Adana Su Taşkınında Oltayla Balık Tutmaya Çalıştı
1 saat önce
Adana'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı.
Adana
'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı. Merkez Seyhan
ilçesi Küçükdikili
Mahallesi'nde dün kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da su taşkınları oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise bölgedeki bir vatandaş sokağa çıkıp su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştı. Oltasını sağa ve sola fırlatan adamı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:54 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı
Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm
Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor