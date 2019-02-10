Adana Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınan 1'i Polis 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
14 dakika önce
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i polis 31 zanlı adliyeye sevk edildiAdana'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye...
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i polis 31 zanlı adliyeye sevk edildi Adana
'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese 7 Şubat'ta şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen, aralarında bir polisin de bulunduğu şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü
'nde sorgulanmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:49 Kaynak: DHA
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