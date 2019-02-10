Son Dakika Haberleri: Adana Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınan 1'i Polis 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Adana Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınan 1'i Polis 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

14 dakika önce

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i polis 31 zanlı adliyeye sevk edildiAdana'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye...

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i polis 31 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese 7 Şubat'ta şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen, aralarında bir polisin de bulunduğu şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınan 1'i Polis 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]