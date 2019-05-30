Son Dakika Haberleri: ADANA SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN KADIN ÖLDÜ
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ADANA SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN KADIN ÖLDÜ

1 saat önce

ADANA'da sulama kanalına düşen 40 yaşlarındaki kadın yaşamını yitirdi.

ADANA'da sulama kanalına düşen 40 yaşlarındaki kadın yaşamını yitirdi.
Olay, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, vatandaşlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini gördü. Kanala atlayan bir kişi suyun içindeki kadını çıkardı. Olay yerine çağırılan 112 ekibi, kadının öldüğünü saptadı. Üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki kadın, otopsi için Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ADANA SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN KADIN ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:58 Kaynak: DHA
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