Son Dakika Haberleri: ADANA Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldü
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ADANA Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldü

49 dakika önce

Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldüAdana'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.

Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldü
Adana'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı. Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi. Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek serinlemeyen çoçuklar, ekiplere teşekkür ederek sulama kanalları yerine havuzları tercih edeceklerini söyledi.
Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
ADANA Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
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