Son Dakika Haberleri: Adana Suriyeli Diye Toprağa Verilen Kadını, Sevgilisi Öldürdü İddiası

Adana Suriyeli Diye Toprağa Verilen Kadını, Sevgilisi Öldürdü İddiası

1 saat önce

Adana (ARŞİV) Suriyeli diye toprağa verilen kadını, sevgilisi öldürdü iddiası (1 Şubat 2018'de geçilen arşiv görüntüler)(Tür: Yurt)

Adana Suriyeli Diye Toprağa Verilen Kadını, Sevgilisi Öldürdü İddiası, System.String[]
Adana (ARŞİV) Suriyeli diye toprağa verilen kadını, sevgilisi öldürdü iddiası (1 Şubat 2018'de geçilen arşiv görüntüler)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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