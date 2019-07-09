ADANA Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı
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Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktıAdana'da polis, Suriyeli sürücünün kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı Adana
'da polis, Suriyeli sürücünün kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, motor bölümünde paketlenmiş halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, D-400 karayolu'nda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç
sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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