ADANA Suriyelilerin dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın - Son Dakika

Suriyelilerin dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın

ADANA'da polis, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyellerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'ye baskın düzenledi. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler, polisi de şaşırttı.

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipler, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin 3 katlı bir evde yine Suriyeli kişileri muayene ettiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ne araştırma yapan polisler, çevresi dikenli tel ve demir kapılarla çevrilen evi sardı.

Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü. Daha sonra üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir laboratuvara çevrilen binada detaylı arama yaptı. Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.

YAKALANDILAR

Her katta ayrı bir hastalığın tedavi edildiği sözde hastanede ayrıca çok sayıda sedye, Suriyelilere yapılan labaratuvar sonuçları, kan tahlili sonuçları, tahlil raporları ele geçirdi. Sahte doktorları yakalamak için harekete geçen polis, tedavi amaçlı gelen Suriyelileri de binadan çıkardı. Polis , sözde hastanede çalışan, Muhammet A. (36), Kafe Şeyh M. (44), ve Shadi Alahmad A.' yı (44) yakaladı. Şüphelilerden, Kafe Şeyh M. ve Shadi Alahmad A.' nın kaçak binada doktor olarak çalıştıkları öğrenildi. 3 katlı bina ekipler tarafından mühürlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ise, 3 sedye, 3 adet stetoskop, 1 ateş ölçer, 1 bebek tartı cihazı, 2 kürtaj çubuğu, 1 tansiyon cihazı, 9 jetokain enjektör, 1 hasta kayıt defteri, 1 ultrason cihazı, 1 ekg cihazı,1 adet nevilizatör, 1 otomatik tansiyon cihazı, 2 speculum vajina çubuğu, 2 bin enjektör, 1 laptop, 1 yazıcı, 1 mikroskop cihazı, 1 şeker ölçer, 6 bin 620 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi. Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin eve girmesi

İçerideki Suriyeli hastalar

Özel kapı ve odanın içindeki ilaçlar

Mikroskop ve diğer aletler

Doktor masası ve sedye

Masanın üzerindeki Suriyelilere ait kimlikler ve evraklar

Kutular içindeki ilaçlar

Bebek tartısı ve steteskoptan detay

Sedyelerden görüntü

Şahısların polis eşliğinde evden çıkarılması

Araca bindirilmesi

Adli tıp birimi girişi

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp tabelası

Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmesi

HaberÇağlar ÖZTÜRK-Kamera Rüşan Anıl ATAR-Gülşah