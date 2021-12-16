Adana Sürücü Kursları Derneği Vali Elban'ı Ziyaret Etti

ADANA SÜRÜCÜ KURSLARI DERNEĞİ VALİ ELBAN'I ZİYARET ETTİ
Vali Süleyman Elban, Adana Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hüseyin Erfidan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Elban, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldığı Adana Sürücü Kursları Derneği Başkanı Erfidan'a görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.
Ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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