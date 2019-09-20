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Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

45 dakika önce

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)VALİLİKTEN AÇIKLAMAAdana Valiliği 11 yaşındaki erkek çocuğunun tacize uğradığı iddası ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği 11 yaşındaki erkek çocuğunun tacize uğradığı iddası ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 1900 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN İŞYERLERİNE ZARAR VERİLDİ

Bu arada taciz olayının yabancı uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirdiği iddiaları vatandaşları sokağa döktü. Bazı kişiler tarafından olayın yaşandığı Dumlupınar Mahallesi'nin yakınındaki Mirzaçelebi ve Kocavezir mahallelerindeki yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerine zarar verildi. İş yerlerinin camlarını kıran bazı kişiler, içerideki malzemeleri dışarıya çıkartıp, yaktı. Kalabalık, polisin müdahalesi sonucu dağıtılırken, küçük çaplı yangınlar ise TOMA ile söndürüldü. Zırhlı ekipler, güvenlik amaçlı bölgedeki önlemlerini sürdürüyor.

Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:07 Kaynak: DHA
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