Adana, taklit ve tağşiş'te Türkiye'de ilk üçte

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste arasında Adana 101 ürün 62 firma ile 3 sırada yer aldı. Bakanlığın yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa domuz eti ve at eti yedirildiğini gözler önüne serildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen 12 Ekim Cumartesi günü internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etti. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de ve 101'i Adana'da bulundu. Böylelikle Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.



Adana'da, sattığı ürünlerde hile yapan firmalar ise şu şekilde:



Acar Döner House - Mehmet Refik Acar/ Konakoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi No: 233 Ceyhan/Adana et döner içerisinde kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespiti



Adobey İskender Kebap - Cantürk Yılmaz/ Sümer Mahallesi 69156 Sokak No: 3/B Seyhan/Adana dana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Affan Kafeterya Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi No: 28/C Seyhan/Adana döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Altun Şiş Restaurant - İsmail Altun/ Karasoku Mahallesi PTT Caddesi No: 5-7-9 Seyhan/Adana, dana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Arı Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Seyhan/Adana fermente sucuk içerisinde kanatlı eti tespiti, Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı - Şeyhmus Ayaz/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş sucuk içerisinde baş eti tespiti



Bol Kepçe Kebap Ramazan Usta - Ramazan Albayrak/ Karşıyaka Mahallesi 6355 Sokak No: 4 Sarıçam/Adana dana ve kuzu kıyma harcı içerisinde kanatlı eti tespiti



Çarşı Fırat Cafe - Selahattin Göğebakan/ Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi No: 71/A Seyhan/Adana döner içerisinde kanatlı eti tespiti



ÇD Döner - Ayşe Gültekin/ S. Eyyubi Mahallesi M. Kemal Paşa Bulvarı No: 125/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Dene@Gör Döner - Cemil Hozanlı/ Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Hiba Apt. No: 94/B-21 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespiti



Doy Doy Döner Cafe - Uğur Can Gedik/ Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No: 84/C Çukurova/Adana dana kuzu karışımı et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Dürüm House - Mustafa,Sapçı/ Yurt Mahallesi Tuna Sitesi Altı C Blok No: 178/A Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Emir Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Seyhan/Adana dana et sucuğu içerisinde kanatlı eti tespiti



Ermezler Gıda Nak. İnş. Tek. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Çarkıpare Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı Et Döner Kanatlı Eti Tespiti No: 120 Sarıçam/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti - Gazioğlu Döner - Abdulnasır Tekin/ Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi Teymenler Apt. No: 22/B Seyhan/Adana dana eti döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Geyda Gıda İnş. Teks. Müh. Yaz. Elek. Turz. Tem. İns .Kay. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti./ Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi Yüreğir/Adana Adana Kebap içerisinde kanatlı eti tespiti



Gökçeli Kafe (Kışla Şubesi) - Volkan Gökçeli/ Kışla Mahallesi 4426 Sokak No: 47/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde soya ve kanatlı eti tespiti



Gökçeli Kafeterya İnş. Turz. Hay. Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./ Güzelevler Mahallesi Fulya Sokak No: 23/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Kurttepe Piknik Restaurant - Adem Can ve Harun Üstünkaya Adi Ort./ Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No: 1/C Çukurova/Adana Adana Kebaplık kıyma içerisinde baş eti tespiti



Muzaffer Arslan/ Kurttepe Mahallesi 83002 Sokak Kahvehane Bitişiği Çukurova/Adana kıyma içerisinde kanatlı eti ve sakatat tespiti



Net Döner - Nesrin Akdeniz/ Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sevgi Apt. No: 160/B İç Kapı No: 01 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Osmanlı Döner (K. Evren Şb.) - Zeynep Doğrusoy/ Mahfesığmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarı 3. Petek Sitesi Altı No: 56/M Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Ökmen Et Pazarı - Mehmet Sıddık Ökmen/ Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi No: 61 Seyhan/Adana kıymalık kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti



Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana fermente dana eti sucuk içerisinde baş eti tespiti



Planet Cafe - Mehmet Süer/ Belediye Evleri Mahallesi Zahid Akdağ Bulvarı No: 12-1/01 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Tuğra Haf. Taş. Nak. Yapı Taah. Tem. Yemk. Hizm. İth. İhr. Ltd. Şti./ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No: 216 Sarıçam/Adana kıyma içerisinde kanatlı eti tespiti



Yaprak Döner Salonu - Hüseyin Kapukaya/ Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Yılmaz Apt. Altı No: 26/E Seyhan/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Yusuf Et Pazarı - Yusuf Karayel/ Denizli Mahallesi 51010 Sokak No: 88 Seyhan/Adana kıymalık kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti



Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı - Şeyhmus Ayaz/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti ve deri dokusu tespiti



Taşpınar Tesisleri - Mesut Badur/ Kurtuluş Mahallesi D750 Caddesi No: 169/A Pozantı/Adana Adana Kebap harcı içerisinde kanatlı eti tespiti



Altınkaya Uzay Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- Et Balık/ Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Canan Apt. No: 38 Seyhan/Adana kuzu eti içerisinde sığır eti tespiti



Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı/ Kuruköprü Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 9/A Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti tespiti



Dora Et - Ali ŞAN/ Mahfesığmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarı No: 66/E Çukurova/Adana kıymalık parça et içerisinde kanatlı eti tespiti



Dora Et/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti tespiti



Fırat Cafe - Cihan Katırcı/ Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Uyanık Apt. No: 78/E Seyhan/Adana kırmızı et döner içerisinde kanatlı eti tespiti



Mert Kasabı - Mustafa Kılıç/ Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak No: 20/A Seyhan/Adana dana kuşbaşı içerisinde kanatlı eti tespiti



Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana karboğazı et sucukları içerisinde kanatlı eti tespiti



Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana hakiki ayaz et 1971 sucukları içerisinde baş eti tespiti



Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana öz tekir sucukları içerisinde baş eti tespiti



Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana hakiki ayaz et sucukları içerisinde baş eti tespiti



Özderinalp Kasabı/ Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı No: 353/A Yüreğir/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde sakatat tespiti



Özilkem Dinlenme Tesisleri Tur. Taş. Petrol Ürün. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Göztepe Mahallesi Tag Otoyol Üzeri No: 160 Kamyon Park Alanı Sarıçam/Adana kebaplık kıyma içerisinde kanatlı eti tespiti



Vizyon Restoran ve Kebapçılık/ Serinevler Mahallesi 3879 Sokak No: 1/A Yüreğir/Adana Adana Kebap içerisinde kanatlı eti tespiti



Ferhat Engez/ Başak Mahallesi 974 Sokak No: 13/1 Yüreğir/Adana çiğ kırmızı et içerisinde tek tırnaklı eti tespiti, İlhan Kebap Salonu - Ziya İlhan/ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No: 238 Sarıçam/Adana Adana Kebap içerisinde tek tırnaklı eti tespiti



Ocakbaşı Abbas'ın Yeri - Abbas Tuncer/ Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi No: 112/A Yüreğir/Adana kıyma kebap içerisinde tek tırnaklı eti tespiti



Vahyettin Şeren/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak No: 32/A Yüreğir/Adana kırmızı et ve sakatat içerisinde tek tırnaklı eti tespiti



Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şubesi) - İlker Alptürk/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı No: 103/C Çukurova/Adana çiğ kırmızı et içerisinde tek tırnaklı eti tespiti



Bereket Ciğer - İsa Umutlu/ Şahintepe Mahallesi Barış Manço Caddesi No: 2/B Sarıçam/Adana çiğ dana kıyma içerisinde at eti tespiti



Derya Kebap ve Lahmacun Salonu - Erol Doğan/ Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No: 165 Çukurova/Adana dana kıyma kebaplık içerisinde at eti tespiti



Erol Kaya/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sanayi 3. Blok No: 20 Seyhan/Adana kırmızı et içerisinde at eti tespiti



Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu - Fahri Gözüsürmelioğlu/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No: 49/A Çukurova/Adana kebaplık kıyma içerisinde at eti tespiti



Gülpi Pide-Kebap-Lahmacun - Mustafa Maaşoğlu/ Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No: 1/B Çukurova/Adana lahmacun harcı eti içerisinde at eti tespiti



İmirler Kebap ve Döner - Tuğba İmir/ Esentepe Mahallesi Kozan Bulvarı No: 29/C Sarıçam/Adana çiğ koyun kıyma içerisinde at eti tespiti



Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu - Ümit Süer/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No: 7/A Çukurova/Adana lahmacun harcı eti içerisinde at eti tespiti



Uğur Market - Ramazan Süer/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No: 16/A Çukurova/Adana çiğ kırmızı et içerisinde at eti tespiti



Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu - Şehmus İşler/ Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No: 1 Çukurova/Adana kebaplık kıyma içerisinde at eti tespiti



Vahyettin Şeren/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak No: 18 Yüreğir/Adana parça kırmızı et içerisinde at eti tespiti. - ADANA