Son Dakika Haberleri: Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıAdana'da 'tanınmamak' için kuaförde saç ve makyaj yaptıran 3 şüpheli, hırsızlık amacıyla girdikleri binada suçüstü yakalandı.

Tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da 'tanınmamak' için kuaförde saç ve makyaj yaptıran 3 şüpheli, hırsızlık amacıyla girdikleri binada suçüstü yakalandı.

Kentte artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda 6 ayrı evden toplamda 100 bin liralık altın ve para çalan hırsızların aynı suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan F.K. (16), E.Ç. (16) ve D.Ç. (14) olduğunu belirledi. Osmaniye'den Adana gelerek, hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 3 şüpheli, bir apartmanda suçüstü yakalandı.

Binalara genellikle yangın merdivenlerinden girip kapıları röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin, tanınmamak için kuaföre gidip saç ve makyaj yaptırdıkları ortaya çıktı.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Makyaj, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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